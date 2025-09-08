Sebrae-SP abre 49 vagas no Grande ABC com bolsas de até R$ 6,5 mil

Processo seletivo inclui prova de conhecimentos, redação, análise documental e entrevista; resultado em 28 de novembro
O Sebrae-SP anunciou a abertura de inscrições para bolsistas do Programa ALI – Agentes Locais de Inovação – Produtividade, oferecendo 1.527 oportunidades em todo o estado, sendo 55 vagas imediatas e 1.472 para cadastro reserva. Na região do Grande ABC, são disponibilizadas 49 vagas.
As bolsas variam entre R$ 5 mil e R$ 6,5 mil, com os valores mais altos destinados a candidatos com pós-graduação stricto sensu para atuação como orientadores. As inscrições podem ser feitas até 19 de setembro, de forma totalmente on-line, pelo link https://bit.ly/BolsistasALIProdutividade2025.
O Programa ALI capacita bolsistas em metodologia específica para atuar como facilitadores de inovação nos pequenos negócios, identificando necessidades e propondo soluções personalizadas para cada empresa. Entre 2012 e 2025, o ALI já acompanhou mais de 5 mil empresas no Grande ABC, fortalecendo o empreendedorismo e a produtividade na região.
Para participar, é exigida graduação completa em áreas como gestão, engenharias ou dados. O processo de seleção inclui três etapas: Avaliação de Conhecimentos e Redação, Comprovação Documental e Entrevista, com resultados previstos para 28 de novembro de 2025.
O eixo acadêmico do programa será conduzido pela Faculdade Sebrae, incluindo congressos e eventos que apresentarão os resultados das pesquisas desenvolvidas pelos bolsistas ao longo dos projetos.
Este é considerado um dos maiores programas de incentivo à inovação para pequenos negócios em SP, oferecendo aprendizado prático, contato com empresas reais e oportunidade de desenvolvimento profissional com remuneração atrativa.
