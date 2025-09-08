Taxa anual do CPI da OCDE desacelera a 4,1% em julho; no G20, cai a 3,8%

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) dos países que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) desacelerou para 4,1% em julho, ante 4,2% em junho, segundo relatório divulgado pela OCDE nesta segunda-feira, 8.

Em julho, o CPI ganhou força em dez dos 38 países da OCDE, desacelerou em 12 e ficou estável ou praticamente inalterado em 16, detalha o relatório.

No G20, grupo que reúne as 20 maiores economia do mundo, a taxa anual do CPI desacelerou a 3,8% em julho, de 3,9% em junho. Apenas no G7, o CPI anual ficou inalterada em 2,6% em julho.