Internacional Titulo Estados Unidos

Trump diz querer imigrantes talentosos que treinem americanos

A declaração foi feita após o Departamento de Imigração (ICE) prender mais de 400 sul-coreanos que estavam ilegalmente no país trabalhando numa fábrica da Hyundai na Geórgia

08/09/2025 | 09:42
FOTO: Official White House Photo by Daniel Torok
FOTO: Official White House Photo by Daniel Torok


O presidente dos EUA, Donald Trump, disse na noite deste domingo (7), que o governo dos Estados Unidos vai trabalhar para que a entrada de trabalhadores estrangeiros no país seja feita de "forma rápida e legal". A declaração foi feita após o Departamento de Imigração (ICE) prender mais de 400 sul-coreanos que estavam ilegalmente no país trabalhando numa fábrica da Hyundai na Geórgia.

O republicano sugere que as empresas levem para os Estados Unidos os funcionários "mais inteligentes" e "talentosos tecnicamente", pois eles terão sua entrada legal no país autorizada rapidamente. "O que pedimos em troca é que contratem e treinem trabalhadores americanos", pontuou Trump.

Mais cedo no domingo, o governo da Coreia do Sul informou que os trabalhadores detidos serão levados de volta ao país, que finaliza, junto aos Estados Unidos, a negociação sobre a liberação. Um avião fretado levará os trabalhadores de volta à Ásia.

O Ministro das Relações Exteriores da Coreia do Sul, Cho Hyun, deve viajar para os EUA nesta segunda-feira (8), para tratar do processo.

