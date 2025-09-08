Bolsas da Ásia fecham em alta, após renúncia de Ishiba no Japão ser vista como 'avanço'

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 08/09/2025 - As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta segunda-feira, enquanto investidores avaliaram o anúncio de renúncia do primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, assim como revisão para cima do PIB japonês e dados da balança comercial chinesa.

Analistas disseram que a decisão de Ishiba já era esperada, após a derrota histórica na eleição parlamentar de julho, e a interpretaram como um avanço, embora incertezas políticas persistam, uma vez que o governista Partido Liberal Democrata (PLD) terá de convocar eleição para escolher um novo líder. Ishiba seguirá no cargo até que um sucessor seja escolhido e aprovado pelo Parlamento japonês.

Liderando o movimento na Ásia, o índice japonês Nikkei subiu 1,45% em Tóquio, a 43.643,81 pontos, enquanto o Hang Seng avançou 0,85% em Hong Kong, a 25.633,91 pontos, o sul-coreano Kospi teve alta de 0,45% em Seul, a 3.219,59 pontos, e o Taiex registrou modesto ganho de 0,22% em Taiwan, a 24.547,38 pontos.

No âmbito macroeconômico, revisão mostrou que o Produto Interno Bruto (PIB) do Japão apresentou expansão anualizada de 2,2% no trimestre até junho, bem maior do que o cálculo inicial de 1%.

Na China continental, os mercados também ficaram no azul, ignorando dados de comércio externo mais fracos do que o esperado. O Xangai Composto avançou 0,38%, a 3.826,84 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto garantiu alta de 0,90%, a 2.427,39 pontos.

Em agosto, tanto as exportações quanto as importações chinesas cresceram em ritmo mais fraco que o previsto em relação a um ano antes.

Na Oceania, a bolsa australiana contrariou o tom positivo da Ásia, e o S&P/ASX 200 caiu 0,24% em Sydney, a 8.849,60 pontos, pressionado por ações dos setores de seguro e gás.

Contato: [email protected]

*Com informações da Associated Press