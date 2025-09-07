Edital para Estação ABC cita TIC São Paulo-Santos

Prevista para integrar a atual Linha 10-Turquesa de trens metropolitanos e a futura Linha 14-Ônix de VLT (veículo leve sobre trilhos), o edital de licitação visando à elaboração do projeto básico da Estação ABC, em Santo André, abre chance do espaço receber o TIC (Trem Intercidades) São Paulo-Santos. Caberá ao Consórcio Maubertec-Apta, selecionado para preparar a proposta mediante o valor de R$ 6,3 milhões pelo serviço, contemplar a possibilidade de um terceiro eixo ferroviário na parada.

A Estação ABC ficará perto do local da antiga Parada Pirelli - desativada desde 2006 -, nas proximidades do Atrium Shopping, entre as estações existentes Prefeito Celso Daniel-Santo André e Capuava, em Mauá. De acordo com o edital lançado pela CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), a estrutura deverá se tornar um “importante ponto de integração modal do transporte ferroviário, articulador de serviço metropolitano, expresso e intercidades, e promover a conexão ao sistema municipal de ônibus”.

A proposta cita que o empreendimento terá a missão de desafogar a Estação Prefeito Celso Daniel-Santo André, uma das mais movimentadas da Linha 10-Turquesa, interligando o Grande ABC, partido de Rio Grande da Serra e cortando cinco municípios da região, à Estação Palmeiras-Barra Funda, Zona Oeste da Capital. O texto também propõe incluir no projeto básico, para etapas posteriores, os serviços ferroviários do TIC São Paulo-Santos e Linha 14-Ônix, futura ligação entre Santo André e Guarulhos.

Segundo o edital, a área que receberá a estação está localizada em uma região de “grande número de projetos e investimentos” da Prefeitura de Santo André, assim contribuindo “com o processo de requali-ficação urbana e criação de nova centralidade pretendida pela administração municipal”. A Estação ABC também possibilitará conectar duas regiões da cidade separadas pela linha férrea e o Rio Tamanduateí: os bairros Vila Homero Thon, ao sul da ferrovia, e o Jardim Alzira Franco, no Segundo Subdistrito, ao norte.

A menção no certame para elaboração do projeto básico da nova estação não necessariamente garante que o TIC São Paulo-Santos passe pelo Grande ABC, porém, pode ser um indicativo. O traçado do serviço, que conectará diferentes regiões metropolitanas do Estado, ainda não foi oficializado, abrangendo algumas possibilidades, como se aproveitar de um antigo traçado ferroviário, atualmente desativado, no extremo da Zona Sul de São Paulo, passando por cidades como Itanhaém até Santos.

Um desafio para o TIC São Paulo-Santos passar pelo Grande ABC é a inclinação íngreme da Serra do Mar, a partir de Paranapiacaba, Santo André, até Cubatão. Entretanto, trens de passageiros marcaram história nesse trajeto até 1976, com um sistema de subida e descida complexo, utilizando o chamado “cremalheira-aderência”, um trilho dentado no centro da via, a fim de garantir que a composição não escorregasse em trechos de inclinação acentuada. Outro entrave é a região estar sob concessão da MRS, que opera trens de carga.

De acordo com o edital, o projeto básico deverá considerar a implantação da Estação ABC e arredores em dois cenários construtivos. O primeiro contempla a Linha 10-Turquesa e serviços expressos do mesmo ramal. Em outra etapa, entram o TIC, a Linha 14- Ônix e uma via segregada para operação da MRS. Em ambos os casos, o plano deverá ser aprovado pela CPTM de forma a atender a circulação dos materiais rodantes.

O Consórcio Maubertec-Apta terá 18 meses, a partir da ordem de serviço, para os trabalhos técnicos de arquitetura e engenharia ao projeto básico da Estação ABC, que terá ao lado o pátio das linhas 10-Turquesa e 14-Ônix. Ao Diário, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou que a licitação para a concessão do lote Grande ABC-Guarulhos ocorrerá no início de 2026, assim encerrando a participação da CPTM na operação de trens metropolitanos.

