Após título, Alcaraz exalta rivalidade com Sinner: 'Te vejo mais do que vejo minha família'

Bicampeão do US Open e de volta ao topo do ranking mundial, o tenista espanhol Carlos Alcaraz exaltou a rivalidade com o italiano Jannik Sinner após vencê-lo por 3 sets a 1 (6/2, 3/6, 6/1 e 6/4) na decisão do último Grand Slam da temporada, neste domingo, em Nova York.

"Te vejo mais do que vejo minha família", afirmou Alcaraz dirigindo-se a Sinner durante a cerimônia de premiação. "É ótimo dividir as quadras e o vestiário contigo", completou o espanhol, que alcançou sua 10ª vitória em 15 partidas contra o adversário. Alcaraz e Sinner dominam o circuito e monopolizaram as três últimas finais de Grand Slams. Além do US Open, Alcaraz venceu Roland Garros, e Sinner foi campeão em Wimbledon.

Após citar o rival, Alcaraz agradeceu sua equipe e sua família. "Vocês me fazem melhor dentro e fora de quadra. Nenhum título seria possível sem vocês", afirmou o tenista de 22 anos, que durante a final perdida em Wimbledon foi flagrado por uma câmera se lamentando, em espanhol, para seu staff: "Do fundo de quadra, ele é muito melhor do que eu".

Neste domingo, porém, o espanhol foi melhor do que o adversário durante quase todo o jogo, o que foi reconhecido sem rodeios por Sinner. "Vocês se preparam muito bem para a final e hoje você jogou melhor", afirmou o italiano, que foi o responsável pelo único set cedido por Alcaraz durante as duas semanas do US Open.

A derrota na decisão significou para Sinner o fim de uma sequência de 65 semanas no topo do ranking. O italiano de 24 anos também agradeceu sua equipe pela campanha em Nova York. "Fizemos o melhor possível. Só vocês sabem o quanto trabalhamos. Muito obrigado pelo apoio", completou o italiano, que teve em seu camarote a presença da esquiadora Lindsey Vonn, campeã olímpica.