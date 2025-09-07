DGABC
Economia Titulo Energia

Trump volta a atacar energia renovável e diz que países com turbinas eólicas estão 'mortos'

07/09/2025 | 15:13
FOTO: Official White House Photo by Joyce N. Boghosian
FOTO: Official White House Photo by Joyce N. Boghosian


O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar o uso de energia renovável em publicação na Truth Social. O republicano escreveu que é um "fenômeno incrível" que "qualquer país que dependa de turbinas eólicas está MORTO". Segundo ele, os custos de energia nesses locais "dispararam e suas populações estão irritadas".

Na postagem, Trump afirmou ainda que as turbinas eólicas "estão 'matando' muitos políticos ruins que estão perdendo seus cargos por causa delas". O ataque às fontes renováveis tem sido recorrente no discurso do presidente. Em 20 de agosto, também na Truth Social, ele escreveu que os EUA não irão aprovar turbinas eólicas nem energia solar, que chamou de "golpe do século". "Os dias de estupidez acabaram nos EUA!!!", disse na ocasião.

Antes disso, em 27 de julho, Trump afirmou que já havia comunicado à União Europeia (UE) que não pretende adotar turbinas eólicas no país. Na mesma publicação, disse que esse tipo de energia "destroem a paisagem e são caras" e reforçou que "energia não tem que ter subsídios, tem que dar lucro".

"PT critica ação dos Estados Unidos sob Trump contra a Venezuela"


