DGABC
DGABC

Domingo, 7 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Política Titulo


O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou neste domingo, 7, que o que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, "está fazendo" com seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, é uma "segunda facada, em sua alma" - em referência ao atentado que o ex-chefe do Executivo sofreu na campanha de 2018.

"Aquilo não é julgamento, é uma farsa, um teatro, todo mundo já sabe o resultado", afirmou o senador em ato bolsonarista em Copacabana, na véspera da semana decisiva do julgamento que pode levar à condenação do ex-presidente. Flávio afirmou que o pai "vai encarar de frente a covardia": "Não vai fugir pulando muro, nem em porta-mala", em referência à prisão domiciliar do pai.

O senador iniciou sua fala durante o ato indicando que os participantes da manifestação deste domingo fizeram um "milagre": "petista vestir camisa verde e amarela, petista falar que defende sua pátria". Ainda de acordo com Flávio, "outro milagre" que os bolsonaristas fariam está ligado à anistia: "Por causa da mobilização que a gente vai aprovar anistia e não vai demorar", reforçando o apelo pela anistia "ampla, geral, irrestrita e imediata".


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.