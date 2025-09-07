DGABC
Domingo, 7 de Setembro de 2025

Internacional

'Estamos prontos para aumentar pressão contra Rússia', diz secretário do Tesouro dos EUA

07/09/2025 | 13:14
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse estar pronto para aumentar a pressão contra a Rússia para que o país encerre a guerra na Ucrânia, mas ponderou que a iniciativa americana dependerá de uma atuação em conjunto com a Europa. "Estamos prontos, mas parceiros europeus precisam fazer isso junto conosco", afirmou, em entrevista ao programa Meet the Press, da NBC, neste domingo.

"Agora, é uma questão de quanto tempo o exército da Ucrânia ou a economia da Rússia podem aguentar", disse Bessent. "Se os Estados Unidos e a União Europeia (UE) trabalharem em sanções secundárias e tarifas sobre países que compram petróleo da Rússia, a economia que sustenta a guerra pode cair".

Os comentários ocorreram um dia após a Rússia lançar o maior ataque contra a Ucrânia desde o início da guerra, em 2022. Em publicações nas redes sociais, líderes europeus se comprometeram a ampliar a pressão sobre os russos para alcançar a paz, incluindo com a aplicação de novas sanções econômicas.


