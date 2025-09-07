Bortoleto minimiza próprio erro em pit stop e celebra 8º lugar no GP da Itália: 'É o que dá'

Depois de um início difícil na Fórmula 1, Gabriel Bortoleto alcançou, no GP da Itália, neste domingo, a zona de pontuação pela quarta vez nas últimas seis corridas com um festejado oitavo lugar - também pontuou na Áustria, Hungria e Bélgica. O piloto comemorou mais uma prova no top 10 e minimizou o próprio erro na troca de pneus, que poderia ter rendido um posto ainda melhor.

"Coloco na minha conta essa, estava brigando por posição (com Fernando Alonso) e entrei um pouco rápido para o pit stop. Parei a uns 10 ou 15 centímetros a mais do que deveria e a roda direita travou", explicou o brasileiro, para quem o episódio pouco interferiu no resultado final. "Faz parte, não mudou muito a corrida, nosso ritmo estava ali. Estamos em posição sólida, de pegar top 10, talvez um oitavo ou sétimo lugar. É o que dá."

No fim da prova, Bortoleto contou com uma punição a Kimi Antonelli para herdar o oitavo lugar, após largar em sétimo, e analisou a boa prova de Alexander Albon, da Williams, que recebeu a bandeirada à sua frente após sair em 14º no grid. "Chegar à frente do Antonelli por ele ter sido punido é algo a mais porque teoricamente a Mercedes é mais rápida", disse. "O Albon fez uma estratégia oposta, colocou ótimo ritmo com pneus duros e a Williams é sempre rápida aqui."

Para o brasileiro, porém, o saldo em Monza foi positivo. "Foi uma corrida maravilhosa, nem sei se tínhamos carro para chegar onde chegou. A equipe fez ótimo trabalho", comentou Bortoleto, que acredita que o carro estaria ainda melhor se o regulamento da Fórmula 1 não sofresse alterações em 2026.

"Isso mostra uma grande evolução da administração da Audi, não é nada novo, vem desde o ano passado. Se o regulamento não mudasse no ano que vem, (a equipe) teria continuado a investir no carro deste ano talvez estivéssemos até melhor porque estávamos em uma direção muito boa", analisou. "Mas uma hora precisa parar de focar no 'upgrade' do carro para pensar no regulamento do próximo ano."

Bortoleto espera pontuar novamente na próxima prova, em Baku, no Azerbaijão, no próximo dia 21. "Baku é uma pista de rua, ainda não a estudei, mas pode ser 'ok' para a gente. Por um lado, é uma pista esburacada e nosso carro é duro, então não ajuda, mas tem muitas retas que podem nos ajudar", afirmou.