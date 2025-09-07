Bolívia sofre com logística de treinos, mas aspira vitória sobre o Brasil: 'Temos a altitude'

Enquanto o técnico Carlo Ancelotti aproveitará a última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para promover testes na seleção brasileira, já classificada à Copa do Mundo de 2026, a Bolívia se prepara para "um jogo de vida ou morte", como definiu o meia Ervin Vaca. Afinal, a equipe da casa ainda sonha com uma vaga na repescagem intercontinental.

A tarefa do conjunto boliviano, porém, não é das mais aprazíveis. Após levar 3 a 0 da Colômbia na quinta-feira, a equipe comandada por Óscar Villegas tem enfrentado problemas logísticos para treinar no próprio país, não depende de si e ainda terá de enfrentar um poderoso adversário, mas contará com um antigo aliado no Estádio Municipal Villa Ingenio, em El Alto, na terça-feira.

"Sabemos da qualidade do Brasil, é um adversário de muito prestígio, mas vamos jogar em casa, com a nossa torcida. Temos a altitude, e isso não é segredo", afirmou o lateral Roberto Carlos Fernández, em entrevista coletiva, no sábado, referindo-se aos 4.090 metros acima do nível do mar onde se localiza o campo de jogo.

"A sensação de jogar contra o Brasil é muito boa. Não se joga contra eles todos os dias, e queremos vencer. É um jogo de vida ou morte, e tentaremos controlar a partida", observou o meia Ervin Vaca.

Os bolivianos entram em campo pressionados a vencer, já que estão um ponto atrás da Venezuela na briga pela vaga à repescagem - os concorrentes receberão a Colômbia em Maturín. "Temos de fazer o nosso trabalho e, obviamente, torcer por um resultado favorável da Colômbia", disse Fernández, antes do treino no estádio Hernando Siles, em La Paz.

A logística de treinos tem sido um desafio considerável para a Bolívia, provocando alterações no planejamento da comissão técnica. Os atrasos nos voos no retorno de Barranquilla, na Colômbia, com conexão em Cochabamba, forçaram o cancelamento do treino marcado para sexta-feira em La Paz. Neste domingo, a Federação Boliviana de Futebol precisou correr atrás de uma autorização especial do governo para poder circular com veículos motorizados no Dia do Pedestre e não perder mais uma atividade.

Antes da partida com o Brasil, Óscar Villegas ainda comandará um trabalho na segunda-feira, em El Alto, palco do jogo das 20h30 (horário de Brasília) de terça-feira, com força máxima, sem desfalques por lesão ou acúmulo de cartões. A Bolívia ocupa o oitavo lugar na Eliminatórias, com 17 pontos em 17 jogos. Já o Brasil é vice-líder com 28 pontos.