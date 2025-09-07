Pinacoteca de São Bernardo tem inscrição a curso de fotografia e xilogravura

A Pinacoteca Municipal de São Bernardo sediará, até o fim deste ano, cursos gratuitos do CultSP Pro, programa da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado voltado à formação de profissionais. Por meio da Escola de Conteúdo, Design e Artes Visuais, estão disponíveis 20 vagas para turma de Fotografia Analógica e 20 vagas para turma de Xilogravura. As inscrições seguem abertas até o dia 14 deste mês – ou até o preenchimento das vagas – pelo site www.cultsppro.org.br/br/cursos/mapa-de-cursos.

O curso de Fotografia Analógica oferece introdução à história e ao funcionamento das imagens fotoquímicas, além de proporcionar experiência prática de laboratório fotográfico. As aulas estimulam conhecimento sobre as principais tecnologias da fotografia analógica e manuseio de câmera 335mm, além do processo de revelação de filmes negativos e produção de ampliações em papel fotográfico. O curso será ministrado às quartas-feiras, entre 8 de outubro e 12 de novembro, das 14h às 17h, na Pinacoteca.

Já as aulas de Xilogravura: Técnica e Desenvolvimento de Projetos irão abordar os processos de criação, gravação e impressão de imagens de forma manual em madeira, para a produção de matrizes de impressão. As atividades serão às terças e quintas-feiras, das 14h às 16h, na Pinacoteca.

Interessados somente a partir de 16 anos.

