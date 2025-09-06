Sabalenka relembra derrotas em finais após título do US Open: 'Lições que valeram a pena'

Ao derrotar Amanda Anisimova na final do US Open neste sábado em Nova York, a belarussa Aryna Sabalenka se tornou a primeira mulher a defender o título do Grand Slam americano desde 2014. Há quase um ano no topo do ranking mundial, a tenista de 27 anos conquistou seu primeiro Major em 2025, após os vices no Aberto da França e Roland Garros e a semifinal de Wimbledon.

"Todas aquelas difíceis lições valeram a pena agora", afirmou Sabalenka após conquistar seu quarto título de Grand Slam. "Estou sem palavras agora", completou ela, que evitou se tornar a primeira mulher a perder três finais de Majors em uma única temporada desde a belga Justine Henin em 2006.

Com a vitória em Nova York, a número um do mundo conseguiu vencer uma rival dos EUA na decisão de um grande título neste temporada. No Aberto da Austrália, ela foi derrotada por Madison Keys e, em Roland Garros, caiu diante de Coco Gauff. Além disso, Anisimova foi a responsável pela eliminação de Sabalenka nas semifinais em Wimbledon.

"Estar em duas finais seguidas de Grand Slams é algo incrível", afirmou Anisimova, vice-campeã também em Wimbledon. "Mas perdê-las também é super difícil", completou a tenista de 24 anos, que vai atingir seu melhor ranking, o quarto lugar, na carreira na segunda-feira.

Sabalenka tentou consolar a adversária. "Sei quanto é duro perder finais, mas acredite você ainda vai vencer", afirmou a bicampeã do US Open. "Vai desfrutar ainda mais depois de passar por estas duras derrotas em finais."

"É incrível", afirmou Anisimova, algoz da brasileira Beatriz Haddad Maia nas oitavas de final em Nova York. "Estou espantada com tudo o que você conquistou e segue conquistando", afirmou a tenista dos EUA para Sabalenka.