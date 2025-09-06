DGABC
Sábado, 6 de Setembro de 2025

Cultura & Lazer Titulo

?Altas Horas? de hoje traz Narcisa, Bia do BBB e filha de Belchior Entre convidados

06/09/2025 | 19:04
O Altas Horas de hoje, sábado, 6, traz como convidados Clara Moneke, Jeniffer Nascimento, Narcisa Tamborindeguy, Beatriz Reis, George Israel e Vannick Belchior, filha do cantor Belchior.

Clara vive Leona Leo em Dona de Mim e Jeniffer é a Dita de Êta Mundo Melhor!, personagens importantes para a trama das atuais novelas das 7 e das 6, respectivamente. Narcisa vai relembrar a origem do bordão "Ai, que loucura!", originado num episódio do Você Decide em 1998, e Beatriz Reis relembra sua participação no BBB 24.

Entre as músicas cantadas no Altas Horas de hoje estão Brasil, Na Rua, Na Chuva, Na Fazenda e Sujeito de Sorte. O Altas Horas de hoje vai ao ar sob comando de Serginho Groisman às 23h, após o Estrela da Casa.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


