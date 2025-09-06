Professor da USCS assassinado é sepultado na Capital

O professor da USCS (Universidade Municipal de São Caetano) e da Fatec (Faculdade de Tecnologia) Antonio Russo, também no município são-caetanense, Mario Eugênio Longato, 66 anos, acaba de ser sepultado na tarde deste sábado (6) no Cemitério do Araçá, localizado na Avenida Doutor Arnaldo, 666, na Capital.

O docente foi assassinado durante tentativa de assalto na sexta-feira (6), na cidade de São Paulo.

O professor da USCS e da Fatec Jacinto Carlos Ascencio Cansado trabalhou por 12 anos com Mario Eugênio Longato e pede por justiça.

*Esperamos que os órgãos da segurança façam algo, porque quantas vezes mais vamos repetir essa situação? Quantos entes queridos, ou até nós mesmos, vamos enterrar?", questiona. "Não podemos ter mais impunidade", acrescenta.

O professor disse que as instituições onde ele lecionou vão prestigiar Longato colocando seu nome em alguma sala ou departamento.

"Se você perguntar para qualquer pessoa, não tem ninguém que o desabone. O que podemos fazer é deixar uma homenagem para ele. Na USCS ele montou uma sala de cibersegurança linda. Vai ser uma oportunidade de homegeá-lo. A Fatec também vai fazer isso", contou.

Cerca de 150 pessoas, entre familiares, amigos e alunos, estiveram presentes no sepultamento para prestarem homenagens.