NFL em SP vê aumento de público e se aproxima de recorde do Corinthians na Neo Química Arena

Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs ampliou o recorde de público da National Football League (NFL) na Neo Química Arena. Com 47.627 torcedores, o número supera a marca de Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, em 2024.

Na ocasião, o duelo de estreia da liga no País contou com um público total de 47.236 torcedores. À época, o número registrado foi recorde para qualquer evento realizado no estádio do Corinthians. Posteriormente, em 2025, três partidas superaram a marca do futebol americano.

Corinthians x Palmeiras, na final do Paulistão (48.196), e Corinthians x Santos, na primeira fase e semifinal do Paulista (47.695 e 47.472, respectivamente), registraram números superiores à estreia da NFL no território brasileiro. Esse salto se deve ao aumento da capacidade máxima do estádio, que foi aprovada no início deste ano.

Com a segunda partida da liga no País, o futebol americano se coloca como o terceiro maior público da Neo Química Arena. A expectativa antes da partida era de números próximos daqueles que já haviam sido registrados na última temporada. Em comparação, 391 torcedores a mais estiveram presentes em Chargers x Chiefs.

O público presente acompanhou de perto uma importante vitória dos Chargers, que encerrou uma sequência de sete derrotas consecutivas diante do rival de divisão. Por 27 a 21, Justin Herbert foi o diferencial de Los Angeles no duelo contra o Kansas City Chiefs.

E foi dos pés dele, novamente, em uma terceira descida, que Herbert mostrou a maturidade na liga para definir a vitória. Com pouco mais de dois minutos no relógio no último quarto, o quarterback teve agilidade para correr pela direita, com campo livre, e converter uma terceira para 13 jardas.

O lance definiu a partida e deu números finais. Herbert precisou apenas ajoelhar três vezes para selar o triunfo da franquia de Los Angeles.

Desde antes do jogo, a tendência nos arredores de Itaquera era de maioria dos Chiefs, mesmo com o mandante sendo a franquia de Los Angeles. Em campo, no entanto, os Chargers atuaram como se estivessem no SoFi Stadium, controlando as ações ofensivas e defensivas e se mantendo à frente do placar desde o primeiro quarto.