Modi diz ter tido 'conversa muito boa' com Mácron e elogia cooperação Índia-França

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, afirmou neste sábado, 6, ter tido uma "conversa muito boa" com o presidente da França, Emmanuel Mácron.
Em postagem no X, Modi disse que ambos revisaram e avaliaram positivamente o progresso da cooperação bilateral em diversas áreas, sem entrar em detalhes.
Os líderes também trocaram opiniões sobre questões internacionais e regionais, incluindo esforços para encerrar o conflito na Ucrânia, de acordo com a publicação. Segundo Modi, a Parceria Estratégica Índia-França "continuará a desempenhar um papel fundamental na promoção da paz e da estabilidade globais".
