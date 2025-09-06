DGABC
Sábado, 6 de Setembro de 2025

Internacional Titulo

Modi diz ter tido 'conversa muito boa' com Mácron e elogia cooperação Índia-França

06/09/2025 | 10:37
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, afirmou neste sábado, 6, ter tido uma "conversa muito boa" com o presidente da França, Emmanuel Mácron.

Em postagem no X, Modi disse que ambos revisaram e avaliaram positivamente o progresso da cooperação bilateral em diversas áreas, sem entrar em detalhes.

Os líderes também trocaram opiniões sobre questões internacionais e regionais, incluindo esforços para encerrar o conflito na Ucrânia, de acordo com a publicação. Segundo Modi, a Parceria Estratégica Índia-França "continuará a desempenhar um papel fundamental na promoção da paz e da estabilidade globais".


