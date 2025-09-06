DGABC
DGABC

Sábado, 6 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Esportes Titulo

Raphinha acusa Disney de racismo: 'Porque crianças brancas foram abraçadas e meu filho não?'

06/09/2025 | 09:50
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Enquanto Raphinha integra a delegação da seleção brasileira, familiares do jogador foram ao parque da Disney em Paris, mas uma situação revoltou o atleta, que desabafou no seu perfil do Instagram. O atacante do Barcelona reclamou que os personagens Tico e Teco ignoraram seu filho, Gael, de 2 anos.

Raphinha publicou vídeos em que o menino aparece próximo de um dos personagens, indo abraçá-lo. Outras crianças recebem o carinho. Quando chega a vez de Gael, o personagem levanta e o ignora.

"Você não devia tratar as pessoas assim, especialmente crianças. É para fazer as crianças felizes, não as esnobar. Prefiro dizer 'esnobar', para não falar outra coisa", escreveu o jogador. "Entendo o cansaço daqueles que trabalham com isso, mas por que todas as crianças brancas foram abraçadas e meu filho não?", questionou.

A mulher de Raphinha, a modelo Natalia Rodrigues Belloli, também publicou os vídeos em indignação. Nos posts de Natalia, Raphinha detonou o funcionário responsável por vestir a fantasia do personagem de Tico e Teco. "Esquilo nojento. Não se faz isso com uma criança", escreveu o jogador.

Raphinha continua com a seleção brasileira durante a Data Fifa. Após vencer o Chile por 3 a 0, no Maracanã, a equipe de Carlo Ancelotti se prepara para o último compromisso das Eliminatórias da Copa, contra a Bolívia, em El Alto, a mais de 4 mil metros de altitude.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.