Esportes Titulo

Astros da NFL rasgam elogios a jogo em São Paulo: 'Vou lembrar pelo resto da minha vida'

06/09/2025 | 09:30
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Jogadores e técnicos de Kansas City Chiefs e Los Angeles Chargers concordam em uma coisa: o segundo São Paulo Game da National Football League (NFL) agradou e ficará guardado na memória deles eternamente.

Assim como no ano passado com Eagles e Packers, os times que jogaram na Neo Química Arena em 2025 rasgaram elogios à atmosfera do estádio e engajamento dos fãs na capital paulista. Um momento citado pelos norte-americanos da NFL, em especial, foi o hino nacional brasileiro, cantado por Ana Castela.

"Agradecer aos fãs de São Paulo pelo apoio. Nós não demos aos fãs o melhor show, mas vamos evoluir. As pessoas foram fenomenais, os fãs, desde o aeroporto, hoje no jogo. As pessoas no hotel fizeram um ótimo trabalho. O público foi ótimo, fiquei arrepiado no hino nacional do Brasil", disse Andy Reid, técnico dos Chiefs.

"A atmosfera e público foram ótimos, vou lembrar o resto da minha vida, especialmente a parte do hino. Não vou lembrar do resultado, mas vou lembrar disso com certeza", afirmou Patrick Mahomes, maior estrela da NFL na atualidade.

No lado dos Chargers, a alegria pela estadia no Brasil é em dobro. Jim Harbaugh, técnico de Los Angeles, não poupou elogios ao definir sua experiência em São Paulo. Também se encantou pela atmosfera dos torcedores e do estádio - até gravou vídeos para enviar para sua família, algo que nunca havia feito antes, segundo ele mesmo.

"Esta é a primeira vez que vou a um campo antes do jogo e gravo um vídeo, porque a atmosfera era tão boa que eu queria enviar para elas. Fiquei com os pelos do meu braço arrepiados. Foi ótimo o tempo todo. Nota 10, nota 10", disse Harbaugh.

"Brasil agora tem um lugar especial no meu coração", afirmou o comandante dos Chargers. "Uma grande parte dessa vitória é porque foi no Brasil. Lembrarei desse 5 de setembro."

Assim como ele, Justin Herbert, quarterback dos Chargers e destaque da partida, exaltou a viagem e a estadia no Brasil desde que a equipe chegou, nesta quarta-feira. "A experiência de vir para o Brasil foi ótima. Sempre quis vir para cá e espero voltar no futuro", afirmou o camisa 10 de Los Angeles.

Em campo, a franquia da Califórnia conseguiu se impor sobre o ataque dos Chiefs para vencer por 27 a 21 e encerrar sequência de sete derrotas consecutivas para o rival. Mesmo em meio à uma maioria de torcedores dos Chiefs nas arquibancadas da Neo Química Arena.


