Internacional Titulo

Israel ataca edifício na Cidade de Gaza apontado como base do Hamas

06/09/2025 | 09:26
As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) confirmaram neste sábado o ataque contra um edifício na Cidade de Gaza. O local seria utilizado pelo Hamas para monitorar as tropas israelenses, segundo comunicado publicado nas redes sociais.

"Militantes do Hamas instalaram equipamentos de coleta de inteligência e posicionaram postos de observação no prédio para monitorar a localização das tropas das Forças de Defesa de Israel na região", disse a IDF. "O grupo também teria colocado diversos explosivos nas proximidades do edifício", acrescentou.

Também nas redes sociais, o ministro da Defesa israelense, Israel Katz, compartilhou dois vídeos do prédio desabando, comentando: "Começamos" e "Seguimos".

Mais cedo, o Exército havia emitido um alerta pedindo que palestinos em Gaza se deslocassem para uma área humanitária no sul da cidade. Partes da região já são consideradas "zonas vermelhas", com ordens de evacuação diante da expectativa de combates intensos.

*(Com Associated Press)


