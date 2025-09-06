Preço de veículos usados sobe 0,92% em agosto, mostra índice do Banco BV

Os preços de veículos usados subiram, em média, 0,92% em agosto segundo aponta o IBV Auto, um indicador que o Banco BV apresentou para a imprensa na quinta-feira, 4, em São Paulo. O BV é uma instituição financeira com forte atuação no mercado de seminovos e usados e que, por isso, acompanha a variação de preços e a desvalorização dos automóveis leves usados.

Os carros usados, que experimentaram forte valorização no período da pandemia, continuam com seus preços em elevação, na esteira da maior procura estimulada pela redução do poder de compra dos consumidores. Em julho, os preços dos veículos usados já tinham registrado alta de 0,89% sobre junho.

Baseado em valores reais de financiamentos, segmento que o banco lidera há 12 anos, o Índice BV (IBV) Auto traz também visões regionais e estaduais, em linha com a presença da instituição em todo o País. A alta de agosto, de acordo com o banco, foi puxada pela região Sudeste, onde a inflação de veículos usados foi de 1,2%. As maiores altas na região foram apuradas no Rio de Janeiro, com 1,25%, e Minas Gerais, com 1,10%.

Na região Norte, a alta média foi de 1,10%, com os preços dos usados subindo 1,02% no Amazonas. Na Bahia, o aumento foi de 1,21%.

No acumulado em 12 meses até agosto, o IBV Auto apontou alta de 6% no preço dos automóveis usados. O Rio de Janeiro, com avanço de 7,1%, foi o Estado em que os veículos mais se valorizaram no período.

"O IBV Auto reforça a relevância de dados reais de mercado para compreender a dinâmica de preços dos usados no Brasil. Com critérios bem definidos, o índice oferece uma visão clara sobre a variação de valores entre diferentes motores, modelos, anos de fabricação e regiões, ajudando a interpretar de forma mais precisa as mudanças do setor", afirma o diretor de Negócios de Varejo do Banco BV, Jamil Ganan.

Entre os modelos que mais impulsionaram o índice estão Volkswagen Gol, General Motors (GM) Celta e Ford Fiesta. Em contrapartida, GM Tracker, Fiat Palio e Volkswagen Voyage figuraram entre os que registraram maior queda nos preços.

"A alta do IBV em agosto, de 0,92%, acima da de julho, representa uma aceleração da inflação do carro usado para além da inflação cheia medida pelo IPCA. A alta reflete o momento ainda aquecido da atividade econômica, principalmente da renda das famílias, que impulsiona a demanda por veículos. A manutenção da Selic em patamar elevado é um fator que tende a arrefecer a alta dos preços de usados no médio prazo, assim como os impactos da redução do IPI em veículos novos", disse Roberto Padovani, economista-chefe do banco BV. O IPCA é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, indicador oficial de inflação, e o IPI o Imposto sobre Produtos Industrializados.

Desvalorização

O índice também traz uma análise da perda de valor dos veículos por tipo de motorização. Veículos elétricos de 2022 acumulam desvalorização de 46,6% desde o lançamento até agosto de 2025, pressionados pela queda nos preços dos modelos novos. Os híbridos de 2022 recuaram 20,1% no período, enquanto os a combustão, na mesma base, perderam 12,7%.

"A queda dos elétricos mostra que o mercado de usados ainda está buscando equilíbrio para essa tecnologia, especialmente diante da redução nos preços dos modelos novos. Já os veículos a combustão mantêm uma trajetória mais estável, com menor perda de valor", afirma Flávio Suchek, diretor executivo de Varejo do banco BV.