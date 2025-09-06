DGABC
DGABC

Sábado, 6 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Nacional Titulo

Por que a PM instalou espinhos de metal em poste do centro de SP

06/09/2025 | 07:43
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


A Polícia Militar instalou espinhos de metal em um poste que deve receber câmeras de monitoramento, na região central da capital. Segundo comerciantes da vizinhança, o poste não tinha aparato de proteção e abrigava uma câmera, que foi destruída por vândalos.

Depois disso, a PM recorreu aos espinhos de metal, instalados recentemente. Também foi instalada no poste a estrutura conhecida como "chapéu chinês", outro dispositivo para evitar furtos e atos de vandalismo.

O poste com os espinhos fica na esquina das ruas Vitorino Carmilo e Doutor Carvalho de Mendonça, em Campos Elíseos.

Consultada pela reportagem, a Secretaria Estadual da Segurança Pública enviou nota que diz: "A Polícia Militar esclarece que a estrutura citada visa abrigar câmeras de monitoramento, com um aparato para coibir atos de vandalismo".

A Secretaria Municipal de Segurança Urbana informou não ter ligação com o poste. A pasta cuida das câmeras do programa Smart Sampa, mas essas não usam o poste mencionado.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.