DGABC
DGABC

Sábado, 6 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Internacional Titulo

Israel ordena evacuação em Gaza e amplia operações em cidade sob crise humanitária

06/09/2025 | 07:41
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O Exército de Israel pediu neste sábado, 6, que palestinos em Gaza se desloquem para uma área humanitária designada no sul, enquanto amplia suas operações. Partes da cidade, que abriga quase 1 milhão de pessoas, já são consideradas "zonas vermelhas", onde foram emitidas ordens de evacuação diante da expectativa de combates intensos.

O porta-voz militar israelense, Avichay Adraee, escreveu no X que o Exército declarou Muwasi - um acampamento improvisado de tendas no sul da Faixa de Gaza - como área humanitária e instou todos os moradores da cidade, classificada como reduto do Hamas e zona de combate, a deixarem o local. Segundo ele, a população poderia viajar de carro por uma estrada designada.

Em comunicado, os militares divulgaram um mapa mostrando a área em Khan Younis que a zona humanitária abrange, incluindo o quarteirão onde fica o Hospital Nasser. A região em torno do hospital já era considerada zona vermelha, embora a instalação em si não estivesse incluída. Na semana passada, Israel atingiu o hospital, matando 22 pessoas. O hospital não estava sob ordem de evacuação.

A zona segura designada incluiria hospitais de campanha, encanamentos de água, alimentos e tendas, e os esforços de ajuda "continuarão de forma contínua em cooperação com a ONU e organizações internacionais", disse o comunicado. As Nações Unidas não puderam ser contatadas de imediato para comentar.

Organizações humanitárias têm alertado repetidamente que uma evacuação em larga escala de Gaza agravaria a grave crise humanitária. Palestinos foram deslocados diversas vezes durante a guerra que já dura quase dois anos, muitos enfrentando a fome e sem ter para onde ir.

Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, forças israelenses já atingiram áreas humanitárias durante a guerra, incluindo Muwasi, anteriormente declarada zona segura. A ordem de evacuação foi emitida um dia após Israel atacar um prédio de vários andares em Gaza, alegando que o Hamas o utilizava para vigilância, sem apresentar provas.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.