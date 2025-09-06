Velório de professor da USCS assassinado será neste sábado (6)

O velório e sepultamento do professor USCS (Universidade Municipal de São Caetano), Mario Eugênio Longato, 66 anos, assassinado durante tentativa de assalto na Capital, acontecem neste sábado (6). A despedida será na Agência Cerimonial Pacaembú, localizada na Avenida Pacaembú, 1.254, e o sepultamento na sequência, às 14h, no Cemitério do Araçá, que fica na Avenida Doutor Arnaldo, 666, ambos na cidade de São Paulo.

Longato, que também lecionava na Fatec (Faculdade de Tecnologia) Antonio Russo, no município são-caetanense, foi assassinado durante uma tentativa de assalto na madrugada de sexta-feira (5), na Rua do Manifesto, no bairro Ipiranga, Zona Sul da Capital. A Polícia Civil investiga o caso como homicídio e até o momento nenhum suspeito foi preso.

A morte do professor gerou grande comoção de alunos, ex-alunos, docentes, funcionários e moradores de São Caetano, que criaram uma petição on-line pedindo que a faculdade de tecnologia passe a se chamar Fatec Professor Mário Eugênio Longato, em homenagem póstuma. Até a noite de ontem, o abaixo-assinado já reunia 1.500 assinaturas.

