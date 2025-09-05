Flávio Bolsonaro chama apoiadores para 7 de Setembro e critica governo

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) usou as redes sociais nesta sexta-feira, 5, para convocar apoiadores a irem às ruas no dia 7 de setembro e incentivou que vestissem roupas nas cores da bandeira do Brasil.

Usando uma blusa verde e amarela com a inscrição "Anistia Já", o senador convocou as pessoas para a última manifestação antes da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre os réus envolvidos na trama do golpe de 2022.

"A última manifestação antes da farsa que Alexandre de Moraes armou para condenar meu pai, o nosso presidente Jair Bolsonaro, a 40 anos de prisão", afirmou o político.

Flávio Bolsonaro também aproveitou o momento para defender a anistia e a possibilidade de o ex-presidente disputar as eleições de 2026.

"Por isso, eu te peço, vem com a gente mais uma vez, para mostrar que nós, povo de bem deste País, votamos para absolver Bolsonaro e exigimos poder votar nele novamente para presidente em 2026", disse.

O senador também alfinetou o governo federal, afirmando que "a política enxerga que os dias de Lula estão chegando ao fim". Na descrição da postagem, o parlamentar escreveu que "esse 7 de setembro não será só o Dia da Independência, será também o Dia de Resgate do Brasil. Vamos para as ruas para mostrar para Brasília, mostrar para a política, qual é o verdadeiro desejo do povo brasileiro", escreveu Flávio.

A publicação de Flávio ocorreu um dia após a campanha do governo brasileiro, que também usou as redes sociais para incentivar a população a ir às ruas. "Não tem jogo, mas é hora de ir às ruas. Todo dia é dia de Brasilzão e defender a nossa soberania", convida a campanha oficial do governo.

Com um tom bem-humorado, a postagem convoca os brasileiros a prestigiar os desfiles do dia 7 de setembro. O slogan da ação, "Vai de coração, vai de Brasil", reforça o convite.

Na legenda, o governo federal incentiva os apoiadores a vestirem as cores nacionais. "Está na hora de tirar a camisa verde-amarela do armário e mostrar para todo mundo seu orgulho de ser brasileiro".