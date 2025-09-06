Caixa sorteia números da Quina 6.819; prêmio é de R$ R$ 3,4 milhões

A Caixa divulgou o resultado do concurso 6.819 da Quina nesta sexta-feira (5).

As dezenas buscam o novo sortudo a receber o prêmio estimado em R$ 3,4 milhões

Os números sorteados no Espaço da Sorte foram 6 - 38 - 43 - 52 - 63.

O sorteio da Quina é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

O próximo sorteio, da Quina 6820, é neste sábado (6), a partir das 20h.

