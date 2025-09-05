DGABC
Sexta-Feira, 5 de Setembro de 2025

Economia

Haddad: 'Inflação está em queda e vai continuar; juro está em patamar muito restritivo'

05/09/2025 | 20:11
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a inflação "está e vai continuar em queda" e falou que espera do Banco Central (BC) uma "sensibilidade".

"Eu penso que o juro está em um patamar muito restritivo", repetiu Haddad ao apresentador Datena na Rede TV!, em trecho de entrevista exibido nesta sexta. "A indústria e o comércio já estão sentindo. Então, precisa olhar. A autoridade monetária precisa olhar para isso com a sensibilidade que cabe a eles, o momento e tal. Mas está pesando, está muito restritiva a taxa de juro."

Ele afirmou que não pode indicar se há perspectiva de redução, porque é "assunto interno do BC". "Mas enfim, a gente conta com a sensibilidade do Banco Central", completou.

Eleições

Sobre as eleições de 2026, Haddad disse que o PT ainda tem tempo para decidir o que vai fazer no caso da disputa ao governo de São Paulo. "O PT tem grandes nomes de ministros em São Paulo."

E disse: "Eu não penso em ser candidato no ano que vem", sem especificar o cargo.


