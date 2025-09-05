Tarcísio, sobre resultado do leilão do túnel: 'Não esperávamos, de fato, grandes descontos'

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta sexta-feira, 5, que o resultado do leilão do túnel imerso Santos-Guarujá - a portuguesa Mota-Engil arrematou a concessão com um desconto de 0,5% em relação à contraprestação pública anual máxima, fixada em R$ 438,3 milhões - era esperado.

"A gente não esperava, de fato, grandes descontos. O que a gente esperava era uma competição justa, e isso mostra, na verdade, o acerto do orçamento que nós fizemos", disse Tarcísio. "Isso é feito há quase 100 anos. Túneis imersos são comuns no mundo, mas no Brasil ainda são novidade. É uma tecnologia restrita, dominada por poucas empresas, e obviamente envolve uma série de riscos. Por isso, não esperávamos grandes descontos, mas sim uma competição justa", declarou.

Tarcísio destacou que a simples apresentação de propostas já demonstrava a viabilidade do orçamento. "Se o valor estivesse muito fora da realidade, ninguém teria assumido o risco. E a proximidade das propostas mostra que a gente acertou", afirmou.

Mais cedo, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) comentou o resultado do leilão. Segundo ele, o valor de desconto foi "baixo", mas que trata-se de ser uma questão de mercado.

"Isso é mercado. Foram dois consórcios, duas empresas disputando. Foi o maior desconto. Claro que não é o ideal, é pequeno, mas foi o resultado do leilão", comentou em entrevista a jornalistas após o certame realizado na B3. Segundo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o ano de 2031 é o prazo limite para a entrega do túnel. "Se puder ser entregue antes, melhor."