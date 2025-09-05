DGABC
Sexta-Feira, 5 de Setembro de 2025

Alckmin: 'Indulto é golpismo de marcha ré; isso é inadmissível'

05/09/2025 | 19:49
O vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, disse que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal (STF) não deveria servir de justificativa para a aplicação de tarifas contra produtos brasileiros nos Estados Unidos. Ao abordar a movimentação da oposição pela anistia a participantes de atos antidemocráticos, Alckmin definiu o indulto como um "golpismo de marcha ré".

"O indulto é golpismo de marcha ré. Isso é inadmissível", comentou Alckmin após participar do leilão de concessão das obras do túnel submerso entre Santos e Guarujá, no litoral paulista. Segundo Alckmin, a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de taxar produtos brasileiros por ver uma caça às bruxas contra Bolsonaro não tem fundamento.

"Imagine o seguinte, a Suprema Corte americana abre um processo contra, por exemplo, o Barack Obama ex-presidente dos EUA. E nós, brasileiros, não concordamos. Então, vamos aumentar a tarifa. Não tem justificativa para isso", disse Alckmin.


