DGABC
DGABC

Sexta-Feira, 5 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo


O presidente americano, Donald Trump, comentou que seus candidatos favoritos para ocupar a presidência do Federal Reserve (Fed) são o ex-diretor do BC americano Kevin Warsh, o diretor atual do Fed Christopher Waller, e o Diretor do Conselho Econômico Nacional dos EUA, Kevin Hassett.

"Minha quarta opção era Scott Bessent, mas ele não quer", disse Trump em coletiva no Salão Oval. O secretário do Tesouro, que também participou da coletiva, respondeu: "não estou interessado no cargo de presidente do Fed".

Trump voltou a dizer que as taxas de juros estão excessivamente altas nos EUA e que "em breve" as pessoas saberão quem será no novo chefe do BC.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.