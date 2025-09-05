DGABC
DGABC

Sexta-Feira, 5 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Internacional Titulo

Trump diz que G20 de 2026 será em Miami e que mandará Vance para cúpula na África do Sul

05/09/2025 | 19:40
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta tarde que a cidade de Miami sediará a reunião do G20 de 2026 e que os eventos provavelmente acontecerão em seu campo de golfe em Doral.

Em coletiva no Salão Oval, Trump disse que o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, irá organizar a cúpula. Ele também comentou que não participará da reunião deste ano, na África do Sul. "JD Vance irá no meu lugar", acrescentou.

Segundo o republicano, o G20 de 2026 se concentrará em disponibilizar energia a preços acessíveis.

"Ainda não sei ainda se convidarei Rússia pra o G20 em Miami", acrescentou ele.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.