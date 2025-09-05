DGABC
Sexta-Feira, 5 de Setembro de 2025

Economia Titulo

BRB: sem acesso ao processo, avaliação sobre o veto do BC à compra do Master é inviável

05/09/2025 | 19:37
O BRB esclareceu nesta sexta-feira, 5, que, até o presente momento, não teve acesso ao processo que fundamentou a decisão do Banco Central para vetar a compra do Banco Master.


O BRB esclareceu nesta sexta-feira, 5, que, até o presente momento, não teve acesso ao processo que fundamentou a decisão do Banco Central para vetar a compra do Banco Master.

Em cima disso, o banco acrescenta que somente após a disponibilização integral dos autos será possível avaliar, de forma técnica e fundamentada, as alternativas cabíveis.

O posicionamento encaminhado via Comissão de Valores Mobiliário (CVM) vem em resposta às notícias de que o BRB teria desistido de recorrer de decisão do BC.


