BRB: sem acesso ao processo, avaliação sobre o veto do BC à compra do Master é inviável

O BRB esclareceu nesta sexta-feira, 5, que, até o presente momento, não teve acesso ao processo que fundamentou a decisão do Banco Central para vetar a compra do Banco Master.

Em cima disso, o banco acrescenta que somente após a disponibilização integral dos autos será possível avaliar, de forma técnica e fundamentada, as alternativas cabíveis.

O posicionamento encaminhado via Comissão de Valores Mobiliário (CVM) vem em resposta às notícias de que o BRB teria desistido de recorrer de decisão do BC.