A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: +1,17%

Pontos: 142.640,14

Máxima de +1,71% : 143.409 pontos

Mínima de +0,01% : 141.003 pontos

Volume: R$ 21,82 bilhões

Variação em 2025: 18,59%

Variação no mês: 0,86%

Dow Jones: -0,48%

Pontos: 45.400,86

Nasdaq: -0,03%

Pontos: 21.700,39

Ibovespa Futuro: +1,21%

Pontos: 144.700

Máxima (pontos): 145.470

Mínima (pontos): 143.065

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 38,23

Variação: +0,76%

Petrobras PN

Preço: R$ 30,55

Variação: -1,64%

Bradesco PN

Preço: R$ 17,25

Variação: +2,5%

Ambev ON

Preço: R$ 12,21

Variação: +0,41%

Petrobras ON

Preço: R$ 32,97

Variação: -2,05%

Vale ON

Preço: R$ 56,13

Variação: +0,75%

BRF SA ON

Preço: R$ 19,75

Variação: -0,75%

Vale ON

Preço: R$ 56,13

Variação: +0,75%

Itausa PN

Preço: R$ 11,14

Variação: +1%

Global 40

Cotação: 731,223 centavos de dólar

Variação: -0,48%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,4119

Venda: R$ 5,4124

Variação: -0,63%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,59

Venda: R$ 5,69

Variação: +0,53%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,3962

Venda: R$ 5,3968

Variação: -1,13%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,6000

Venda: R$ 5,6680

Variação: +0,43%

- Dólar Futuro (outubro)

Cotação: R$ 5,4450

Variação: -0,67%

- Euro

Compra: US$ 1,1715 (às 18h36)

Venda: US$ 1,1721 (às 18h36)

Variação: +0,62%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,3420

Venda: R$ 6,3420

Variação: -0,08%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,5800

Venda: R$ 6,6390

Variação: +0,8%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,91% ao ano.

- Capital de giro, 6,76% ao ano.

- Hot money, ,63% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 3.653,30 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +1,29%