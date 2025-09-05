Trump assina ordem para renomear Departamento de Defesa para Departamento de Guerra

O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou nesta sexta-feira, 5, uma ordem executiva para renomear o Departamento de Defesa do país para Departamento de Guerra.
Segundo o republicano, o nome Departamento de Guerra manda um sinal sobre a força dos EUA. "A guerra na Ucrânia vai acabar, ou haverá um preço alto a pagar", acrescentou.
"Vamos passar à ofensiva, não nos limitando à defesa", pontuou o secretário de Guerra, Pete Hegseth.
Trump ainda assinou uma ordem sobre privacidade de informações dos compradores de imóveis e uma ordem autorizando sanções contra países cúmplices na detenção indevida de cidadãos americanos.
O "fentanil da China está vindo pelo Canadá", adicionou ele.
