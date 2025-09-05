DGABC
DGABC

Sexta-Feira, 5 de Setembro de 2025

Internacional Titulo

Trump assina ordem para renomear Departamento de Defesa para Departamento de Guerra

05/09/2025 | 19:14
O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou nesta sexta-feira, 5, uma ordem executiva para renomear o Departamento de Defesa do país para Departamento de Guerra.

Segundo o republicano, o nome Departamento de Guerra manda um sinal sobre a força dos EUA. "A guerra na Ucrânia vai acabar, ou haverá um preço alto a pagar", acrescentou.

"Vamos passar à ofensiva, não nos limitando à defesa", pontuou o secretário de Guerra, Pete Hegseth.

Trump ainda assinou uma ordem sobre privacidade de informações dos compradores de imóveis e uma ordem autorizando sanções contra países cúmplices na detenção indevida de cidadãos americanos.

O "fentanil da China está vindo pelo Canadá", adicionou ele.


