Luis Enrique sofre grave acidente de bicicleta e vai passar por cirurgia no PSG

O Paris Saint-Germain vai ter um gigante desfalque neste começo de temporada. O técnico Luis Enrique sofreu um grave acidente de bicicleta nesta sexta-feira, em Paris, fraturou a clavícula, e vai ter se ser submetido a cirurgia.

O espanhol de 55 anos costuma se divertir no esporte nas horas vagas e vive postando fotos em longos passeios de bicicleta. As pedaladas do dia, contudo, não terminaram nada boa ao treinador, que acabou caindo feio.

"Após sofrer uma queda de bicicleta nesta sexta-feira, o técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, foi levado ao pronto-socorro e passará por uma cirurgia para retirar uma clavícula quebrada. O clube expressa seu total apoio e deseja uma rápida recuperação. Mais atualizações serão divulgadas oportunamente", informou o PSG.

O técnico já não comanda a equipe diante do Lens, domingo, pela Ligue 1, e dificilmente estará na estreia da fase de Liga da Champions, quarta-feira, no Parque dos Príncipes, frente à italiana Atalanta.

Vai ficar entregue ao departamento médico fazendo fisioterapia e a reabilitação ao lado dos atacantes titulares Doue e Dembélé, também machucados. Seus auxiliares, Rafel Pol Cabanellas e Guilhem Hernandez Folguera devem ser os comandantes interinos.