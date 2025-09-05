DGABC
DGABC

Sexta-Feira, 5 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Esportes Titulo

Nathan Fernandes fratura antebraço, vai passar por cirugia e vira desfalque no Botafogo

05/09/2025 | 18:50
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Cedido à seleção brasileira sub-20 para um período de treinamentos nesta Data Fifa, o atacante Nathan Fernandes é o mais novo desfalque do Botafogo para a sequência da temporada. Isso porque o jogador sofreu uma fratura no antebraço durante uma atividade e será submetido a uma cirurgia no local.

O atleta estava com o grupo da seleção no interior de São Paulo visando a preparação para o Mundial da categoria, que será realizado no Chile, entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro. A informação foi divulgada inicialmente pelo Canal do Anderson Mota.

A estimativa de recuperação nesses casos é de dois meses, mas o departamento médico do Botafogo não divulga um prazo para a volta do atacante. No entanto o atleta deverá ser submetido a um tratamento intensivo após o procedimento cirúrgico para diminuir o período de inatividade.

Desfalque nos próximos jogos do Campeonato Brasileiro, o atacante vai ficar ausente da partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Vasco, na próxima quinta-feira, no estádio Nilton Santos. No confronto de ida, em São Januário, as equipes ficaram no empate de 1 a 1.

Com 16 partidas no ano, o jovem atacante tem um gol marcado pelo time carioca e também duas assistências. Contratado pela equipe alvinegra em fevereiro deste ano, Nathan vinha sendo uma importante alternativa ofensiva para o treinador.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.