Sean Penn entra como produtor executivo de 'Manas', que tenta vaga no Oscar

Sean Penn, ator e cineasta duas vezes vencedor do Oscar, é o novo produtor executivo de Manas, filme na disputa para representar o Brasil na cerimônia de 2026. Ele se junta aos Irmãos Dardenne e a Walter Salles.

O ator compartilhou sua visão sobre o filme de Marianna Brennand.

"Na tradição de Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, o filme de Marianna Brennand dá continuidade a um legado consistente do cinema brasileiro: obras de enorme relevância social que não recorrem à polêmica ou ao sensacionalismo, mas confiam plenamente na verdade e na coragem de suas personagens. Manas é profundamente visceral, comovente e importante. Depois de assistir ao filme, senti como se precisasse vestir novamente a minha própria pele", afirmou em comunicado oficial.

Penn e Mariana se conheceram durante o Festival de Cannes. "Sean sempre foi uma inspiração - não apenas como cineasta, mas também como ativista social e humanitário. Manas nasceu do desejo profundo de despertar empatia e provocar transformação social e política. Tê-lo agora como Produtor Executivo, ao lado de Walter Salles, Maria Carlota Bruno e dos irmãos Dardenne, é uma honra e um passo potente na jornada do filme", disse a diretora.

O filme chegou aos cinemas brasileiros em 15 de maio e teve sua première no Festival de Veneza no ano passado. Desde então, já conquistou 26 prêmios.

Leia a sinopse de Manas

Marcielle, uma jovem de 13 anos que vive na Ilha do Marajó (PA), começa a entender que o futuro não lhe reserva muitas opções. Encurralada pela resignação da mãe e movida pela idealização da figura da irmã que partiu, ela decide confrontar a engrenagem violenta que rege a sua família e as mulheres à sua volta.