DGABC
DGABC

Sexta-Feira, 5 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Esportes Titulo

Marrocos goleia Níger e é 17ª seleção na Copa do Mundo; veja lista atualizada dos classificadas

05/09/2025 | 18:25
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Marrocos entrou em campo, na tarde desta sexta-feira, dependendo apenas de si para classificar-se à Copa do Mundo 2026. E deu certo. O time goleou Níger por 5 a 0 e carimbou a vaga no Mundial, também graças ao empate da Tanzânia contra o Congo.

O time estrelado com Bono (Al-Hilal), Hakimi (PSG) e Brahim Diaz (Real Madrid) viu Níger perder um dos seus jogadores por expulsão ainda no primeiro tempo. Aproveitando a vantagem, a equipe do técnico Walid Regragui abriu os 2 a 0, com dois gols de Ismael Saibari. Ayoub El Kaabi fez o terceiro, seguido por Hamza Igamane. Azzedine Ounahi fehcou a conta.

Está é a sétima participação marroquina em Copas do Mundo. A equipe foi uma das sensações na Copa de 2022, no Catar. Os marroquinos terminaram na quarta posição, indo até a semifinal. No caminho, eliminaram Espanha e Portugal. A queda veio somente contra a França. Na disputa pelo terceiro lugar, o time perdeu para a Croácia.

Estados Unidos, Canadá e México, países que sediarão o torneio, já estão garantidos. Ao todo, 48 seleções disputarão o título de melhor do mundo, na primeira edição da Copa com esse formato. A competição será realizada entre 11 de junho e 19 de julho de 2026.

SELEÇÕES JÁ CLASSIFICADAS PARA A COPA DO MUNDO DE 2026:

Brasil

Canadá (sede)

Estados Unidos (sede)

México (sede)

Argentina

Irã

Japão

Nova Zelândia

Uzbequistão

Jordânia

Coreia do Sul

Austrália

Equador

Uruguai

Paraguai

Colômbia

Marrocos


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.