Marrocos goleia Níger e é 17ª seleção na Copa do Mundo; veja lista atualizada dos classificadas

Marrocos entrou em campo, na tarde desta sexta-feira, dependendo apenas de si para classificar-se à Copa do Mundo 2026. E deu certo. O time goleou Níger por 5 a 0 e carimbou a vaga no Mundial, também graças ao empate da Tanzânia contra o Congo.
O time estrelado com Bono (Al-Hilal), Hakimi (PSG) e Brahim Diaz (Real Madrid) viu Níger perder um dos seus jogadores por expulsão ainda no primeiro tempo. Aproveitando a vantagem, a equipe do técnico Walid Regragui abriu os 2 a 0, com dois gols de Ismael Saibari. Ayoub El Kaabi fez o terceiro, seguido por Hamza Igamane. Azzedine Ounahi fehcou a conta.
Está é a sétima participação marroquina em Copas do Mundo. A equipe foi uma das sensações na Copa de 2022, no Catar. Os marroquinos terminaram na quarta posição, indo até a semifinal. No caminho, eliminaram Espanha e Portugal. A queda veio somente contra a França. Na disputa pelo terceiro lugar, o time perdeu para a Croácia.
Estados Unidos, Canadá e México, países que sediarão o torneio, já estão garantidos. Ao todo, 48 seleções disputarão o título de melhor do mundo, na primeira edição da Copa com esse formato. A competição será realizada entre 11 de junho e 19 de julho de 2026.
SELEÇÕES JÁ CLASSIFICADAS PARA A COPA DO MUNDO DE 2026:
Brasil
Canadá (sede)
Estados Unidos (sede)
México (sede)
Argentina
Irã
Japão
Nova Zelândia
Uzbequistão
Jordânia
Coreia do Sul
Austrália
Equador
Uruguai
Paraguai
Colômbia
Marrocos
