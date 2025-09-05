Pesquisas financiadas pelo Pentágono ajudaram forças chinesas, diz relatório republicano

Durante um recente período de dois anos, o Pentágono financiou centenas de projetos realizados em colaboração com universidades na China e institutos ligados à indústria de defesa de Pequim, incluindo muitos que foram colocados na "lista proibida" do governo dos EUA por trabalharem com o exército chinês, revelou uma investigação do Congresso.

O relatório, divulgado nesta sexta-feira, 5, pelos republicanos da Câmara, argumenta que os projetos permitiram que a China explorasse parcerias de pesquisa dos EUA para ganhos militares, enquanto os dois países estão envolvidos em uma rivalidade tecnológica e armamentista.

"Dólares dos contribuintes americanos devem ser usados para defender a nação - não para fortalecer seu principal concorrente estratégico", escreveram os republicanos no relatório. "Falhar em proteger a pesquisa americana da exploração estrangeira hostil continuará a corroer a dominância tecnológica do país e colocará nossas capacidades de defesa nacional em risco", afirmaram.

O Pentágono não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Associated Press. Fonte: Associated Press

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado