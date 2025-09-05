DGABC
DGABC

Sexta-Feira, 5 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

Trump afirma que UE deve parar de multar empresas dos EUA 'imediatamente'

05/09/2025 | 17:41
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 5, que a União Europeia (UE) deve parar de multar as empresas americanas.

Segundo ele, em post na Truth Social, o "Google também pagou, no passado, US$ 13 bilhões em reclamações e acusações falsas, num total de US$ 16,5 bilhões". "Não é uma loucura? A União Europeia deve parar com essa prática contra as empresas americanas, IMEDIATAMENTE!"

No período da tarde, o republicano ameaçou iniciar uma investigação comercial no âmbito da Seção 301 caso o bloco europeu mantenha as ações antitruste contra as big techs dos EUA


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.