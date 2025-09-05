DGABC
Sexta-Feira, 5 de Setembro de 2025

Economia Titulo

BBVA supera último obstáculo para adquirir o banco Sabadell por US$ 17,4 bilhões

05/09/2025 | 17:19
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O banco espanhol BBVA obteve a última aprovação regulatória pendente para sua oferta de US$ 17,4 bilhões para adquirir o Banco de Sabadell, um concorrente menor, e anunciou que abrirá a oferta aos acionistas a partir da próxima semana.

O Banco Bilbao Vizcaya Argentaria - como o banco é formalmente conhecido - adotou uma postura hostil em sua busca pelo Sabadell em maio do ano passado, com o objetivo de criar um dos maiores credores da zona do euro, após enfrentar forte oposição da administração de seu rival menor.

A oferta agora avalia o Sabadell em cerca de US 14,9 bilhões de euros, equivalente a US$ 17,42 bilhões, acima dos US 12,2 bilhões de euros quando a oferta foi inicialmente proposta.

A Comissão Nacional do Mercado de Valores da Espanha disse nesta sexta-feira que autorizou a transação com o entendimento de que seus termos estavam em conformidade com as regulamentações aplicáveis e que o conteúdo do prospecto era suficiente após as recentes emendas.

Os acionistas do Sabadell terão de segunda-feira até 7 de outubro para apresentar suas ações, pontuou o BBVA. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado


