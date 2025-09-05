The Town 2025: confira os preços das comidas no festival

A segunda edição do The Town acontece a partir deste sábado (6) e segue nos dias 7, 12, 13 e 14 de setembro, no Autódromo de Interlagos, Zona Sul da Capital. Entre as atrações principais deste ano estão Katy Perry, Travis Scott, Green Day, Mariah Carey, Lionel Richie, Lauryn Hill e Camila Cabello. O Diário acompanha as atrações e traz abaixo os preços principais das comidas.

No setor gastronômico, o público encontrará 776 pontos de alimentação, com mais de 30 marcas conhecidas, como Bob’s, Johnny Rockets, Cinemark, Bacio di Latte e Casa do Pão de Queijo. Além disso, o Market Square terá cardápio exclusivo criado pelo chef Henrique Fogaça, com mais de 20 opções que vão de pratos veganos a sobremesas sofisticadas.

Fast-foods e lanches

No Bob’s, o combo Cheddar Bacon The Town com fritas médias custa R$ 47, enquanto o Double The Town com fritas sai por R$ 45. Os lanches avulsos variam de R$ 34 (Double The Town) a R$ 36 (Cheddar Bacon). A batata média é vendida por R$ 14.

Na Johnny Rockets, o Rock Cheeseburger single sai por R$ 35 ou R$ 50 no combo, enquanto a versão double custa R$ 45 (R$ 60 no combo). O Rock Cheesebacon varia de R$ 40 (individual single) a R$ 65 (combo double). Já o Mega Rock Hot Dog de 22 cm custa R$ 35 (R$ 50 no combo).

Entre as opções mais acessíveis, a Nissin oferece Cup Noodles por R$ 12 e Yakissoba U.F.O. por R$ 15.

Nas lojas da Seara, o Hot dog é R$ 24, o Bolovo é R$14, as iscas de frango saem por R$ 25 e as tiras em frango por R$ 26, já o kibe vegetal (3 unidades) estápor R$ 22 e os paninos por R$ 36.

LEIA TAMBÉM:

The Town faz prévia em Interlagos e deixa São Paulo pronta para a festa



Sobremesas e sorvetes

Os sorvetes da Bacio di Latte custam R$ 18 (mini picolé), R$ 28 (picolés insanos, como Chocovado e Gran Bianco) e valores intermediários para os clássicos, como Pistacchio ou Doce de Leite. Há também combos: um clássico com um mini por R$ 36; dois clássicos e um mini por R$ 56; um insano e um mini por R$ 42; e dois insanos mais um mini por R$ 68.

Na Cinemark, a pipoca salgada grande custa R$ 33, com recarga por R$ 10. O balde temático The Town, apenas com o recipiente, sai por R$ 49.

Market Square de Henrique Fogaça

O espaço premium repete a proposta de oferecer pratos elaborados. O cardápio traz pastel a R$ 34, pizza individual a R$ 52, cannoli por R$ 35, hambúrguer ou sanduíche de cupim por R$ 54, sanduíche de filé mignon por R$ 59, kaarage por R$ 49, guiozas por R$ 42, torresmo de rolo por R$ 45, mousse de chocolate belga por R$ 28, batata com fonduta de queijo por R$ 42 e queijo coalho tostado com melado de cana e uva por R$ 32.

Entre as opções vegetarianas e veganas, estão a salada tropical (R$ 32), açaí (R$ 35), burguer veggie (R$ 55) e arroz sete grãos com cogumelos (R$ 55).

LEIA MAIS:

The Town 2025: como chegar ao Autódromo de Interlagos saindo do Grande ABC