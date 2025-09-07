Dia de Green Day no The Town: veja horários dos shows deste domingo (7)

Os portões abrem às 12h, com shows programados até as 2h da manhã
O The Town 2025 continua no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, neste domingo, 7 de setembro. O evento, que vai até o dia 14 de setembro, reúne grandes nomes da música nacional e internacional e segue no mesmo ritmo intenso do primeiro dia.
Os portões abrem às 12h, com shows programados até as 2h da manhã. Os ingressos ainda podem ser adquiridos pelo site da Ticketmaster Brasil.
Confira a programação completa de domingo (7 de setembro):
- Capital Inicial – 15h50
- Bruce Dickinson – 18h10
- Sex Pistols – 20h30
- Green Day – 23h15
- Supla & Inocentes – 14h40
- CPM 22 – 17h
- Pitty – 19h20
- Iggy Pop – 21h55
- The Mönic convida Raidol – 13h
- Ready to be Hated – 14h45
- Karina Buhr – 17h05
- Tihuana – 19h25
- Batalha da Aldeira Superliga The Town – 15h55
- Punho de Mahin & MC Taya – 18h15
- Black Pantera – 20h35
- SP Square Big Band – 14h
- SP Square Big Band com Clariana – 17h10
- Orquestra Mundana Refugi – 19h30
- Kamasi Washington – 22h05
- Cat Dealers – 01h05
