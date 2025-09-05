DGABC
DGABC

Sexta-Feira, 5 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Cultura & Lazer Titulo

Tony Ramos e Glória Pires finalizam gravações de 'Se eu Fosse Você 3'

05/09/2025 | 16:23
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Logo mais, Tony Ramos e Glória Pires estarão juntos novamente para o terceiro filme da franquia Se eu Fosse Você. A dupla finalizou as gravações do longa que tem a direção de Anita Barbosa, com supervisão de Daniel Filho, que dirigiu os dois primeiros filmes da série.

O filme se passa duas décadas depois da última troca de corpos entre Cláudio (Tony Ramos) e Helena (Glória Pires), que agora, vivem uma nova fase da vida com a filha Bia (Cleo Pires), agora adulta e casada com Aquiles (Rafael Infante).

Valentina Daniel, Paulo Rocha, Yohama Eshima, Dan Ferreira e Rosi Campos completam o elenco.

Se eu Fosse Você 1 foi lançado em 2006 e levou mais de 3,6 milhões de pessoas aos cinemas. A sequência, de 2009, foi uma das maiores bilheterias do cinema nacional, com mais de 6 milhões de espectadores.

A data da estreia de Se eu Fosse Você 3 ainda não foi definida.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.