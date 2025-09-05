António Costa diz que UE enviou delegação aos EUA para preparar sanções conjuntas à Rússia

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, afirmou nesta sexta-feira, 5, que o trabalho sobre o novo pacote de sanções contra a Rússia já começou em Bruxelas, e que uma equipe europeia está viajando para Washington (EUA) para "trabalhar com nossos amigos americanos" no tema. Em coletiva de imprensa junto do presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, o português disse que são necessárias mais medidas econômicas para pressionar a Rússia "a parar com a guerra, a parar de matar pessoas, a parar de destruir a Ucrânia".

"Estamos preparando garantias de segurança para assegurar uma paz justa e duradoura quando a paz chegar. E estamos totalmente comprometidos em fornecer fortes garantias de segurança para ajudar a prevenir futuros ataques. Ontem (quinta, 4), em Paris, 26 países, além da União Europeia (UE), comprometeram-se a unir forças para oferecer fortes garantias de segurança à Ucrânia por meio de operações aéreas, terrestres e marítimas, além da regeneração das forças ucranianas", disse Costa.

"Em suma, estamos prontos para o dia seguinte. Mas, para que esse dia chegue, precisamos pressionar o presidente Vladimir Putin à mesa de negociações", afirmou.

"É evidente que a plena adesão da Ucrânia à UE não é apenas a melhor garantia de segurança, mas também o caminho mais eficaz para a prosperidade e um futuro melhor para o povo ucraniano", disse ainda.

Em sua conta no X, Zelenski agradeceu a todos na Europa que "apoiam uma política de sanções rigorosa - tarifas contra aqueles que ajudam a Rússia e decisões sobre o congelamento de ativos russos. É justo que os ativos russos se tornem parte do preço que a Rússia paga pela sua agressão - um instrumento de proteção e recuperação a longo prazo".