Jason Momoa viverá personagem do Brasil em novo 'Street Fighter'

A Paramount Pictures divulgou nessa quinta-feira, 4, o elenco completo do novo filme de Street Fighter, que chega aos cinemas em outubro de 2026. Além de acenar para a nostalgia dos fãs dos games, o anúncio chamou a atenção pela escalação de Jason Momoa, que interpretará o personagem que representa o Brasil na história.

O novo filme vai se passar no ano de 1993, e é o primeiro de um acordo de distribuição global do estúdio com a produtora Legendary e a desenvolvedora de jogos Capcom; a proposta é honrar o espírito nostálgico da década de 1990 e apresentar o jogo a uma nova geração. A direção é de Kitao Sakurai, das séries Dave e Twisted Metal.

Na trama, os lutadores Ryu (Andrew Koji) e Ken Masters (Noah Centineo) serão colocados de volta em combate após serem recrutados por Chun-Li (Callina Liag) para o próximo Torneio do Guerreiro Globa. Porém, por trás dessa batalha por glória estará uma conspiração mortal que os forçará a enfrentarem seus demônios do passado.

No anúncio publicado nas redes sociais, chamam atenção as artes que referenciam as telas de abertura do próprio game. Além de Koji, Centineo e Liag, destacam-se David Dastmalchian como M. Bison, o rapper 50 Cent no papel de Balrog e Jason Momoa como Blanka, um mutante de coloração verde que representa o Brasil.

Na história dos jogos, Blanka era um humano comum que sofreu mutações após sofrer um acidente de avião no Brasil. Como resultado, ele ficou a pele verde e ganhou a capacidade de gerar eletricidade. A escalação de Momoa foi comemorada por brasileiros nas redes sociais.