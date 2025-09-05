DGABC
DGABC

Sexta-Feira, 5 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Economia Titulo

Premiê do Canadá adia exigência de veículos elétricos enquanto país lida com tarifas de Trump

05/09/2025 | 14:05
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


Mark Carney, primeiro-ministro do Canadá, decidiu adiar a exigência para que montadoras atinjam metas mínimas de vendas de veículos elétricos (EVs) a partir do próximo ano, em meio ao impacto das tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A meta havia sido estabelecida pelo ex-premiê Justin Trudeau, que determinou que, em 2026, 20% dos veículos de passageiros vendidos fossem de emissão zero. A retirada da exigência ocorre enquanto as montadoras absorvem os efeitos das tarifas.

"Temos um setor automotivo que, devido à mudança maciça na política comercial dos EUA, está sob enorme pressão. Reconhecemos isso", afirmou Carney. "O mandato para EVs se soma aos problemas de liquidez e aos desafios financeiros desses produtores. Eles já têm preocupações suficientes, então estamos tirando isso da pauta."

Carney também anunciou medidas de apoio a trabalhadores e empresas mais afetados pelas tarifas e pelas disrupções comerciais, incluindo flexibilização do seguro-desemprego com benefícios estendidos. "Não podemos mais contar com nosso parceiro comercial mais importante como antes", disse o premiê.

O governo também lançará um novo incentivo à produção de 370 milhões de dólares canadenses (US$ 268 milhões) para apoiar os produtores de canola, após a China impor uma tarifa de 75,8% sobre o produto, em resposta à tarifa de 100% aplicada pelo Canadá contra veículos elétricos chineses. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.