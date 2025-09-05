DGABC
DGABC

Sexta-Feira, 5 de Setembro de 2025

ASSINE
Entrar
Já é assinante? Faça o login.
Faça uma busca no acervo do DGABC
top10 setecidades economia política esportes nacional cultura&lazer diarinho colunas viral
Santo André 16° C Santo André 16° C
Santo André Santo André 16° C
São Caetano São Caetano 17° C
Mauá Mauá 20° C
Diadema Diadema 20° C
Rio Grande da Serra Rio Grande da Serra 15° C
São Bernardo São Bernardo 17° C
Ribeirão Pires Ribeirão Pires 16° C
Internacional Titulo

Congresso argentino avança para limitar capacidade de Milei governar por decretos de urgência

05/09/2025 | 13:34
Compartilhar notícia
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O Senado da Argentina aprovou na quinta-feira, 4, um projeto de lei que restringe o uso de decretos de necessidade e urgência (DNU) pelo poder Executivo, medida vista como um freio ao poder do presidente do país, Javier Milei. Pela proposta, o governo terá 90 dias para obter a ratificação de ambas as câmaras do Congresso a fim de manter válidas as disposições editadas por meio desse instrumento.

A iniciativa obteve 56 votos favoráveis, oito contrários e duas abstenções, segundo o portal do Senado argentino.

O apoio veio de praticamente toda a oposição, incluindo a bancada kirchnerista. Somente os senadores do A Liberdade Avança, partido de Milei, e a aliada de Patricia Bullrich, Carmen Álvarez Rivero (Pro-Córdoba), votaram contra. Os representantes do Misiones preferiram se abster.

O texto altera uma lei em vigor desde 2006, no governo de Cristina Kirchner, que definiu o processo de análise dos DNU: se o Congresso não se manifestar, o decreto é considerado tacitamente aprovado.


Clique aqui para participar do nosso grupo de Whatsapp


Comentários

Atenção! Os comentários do site são via Facebook. Lembre-se de que o comentário é de inteira responsabilidade do autor e não expressa a opinião do jornal. Comentários que violem a lei, a moral e os bons costumes ou violem direitos de terceiros poderão ser denunciados pelos usuários e sua conta poderá ser banida.


;

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.