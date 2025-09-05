Alexandre Correa é condenado a pagar R$ 60 mil por danos morais a Edu Guedes

O Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou o recurso apresentado por Alexandre Correa, empresário e ex-marido de Ana Hickmann, e manteve a condenação que o obriga a pagar R$ 60 mil por danos morais ao chef Edu Guedes, atual marido da apresentadora. Ainda cabe recurso.

A informação foi confirmada ao Estadão pela equipe de comunicação de Edu Guedes nesta sexta-feira, 5. "É importante destacar também que Alexandre Correa recebeu pena de 3 anos de prisão na esfera criminal por delitos contra a honra de Eduardo Guedes", diz a assessoria do apresentador.

A defesa de Alexandre Correa também se manifestou por meio de nota enviada ao Estadão, na qual expressou "profunda inconformidade" com a condenação e classificou a decisão como "desproporcional e desprovida de base jurídica sólida".

"Ressaltamos que em nenhum momento houve a intenção de macular a honra de terceiros, mas sim o exercício legítimo da liberdade de expressão", afirmaram os advogados.

Além disso, a equipe jurídica afirmou que já ingressou com recurso para tentar reverter a decisão em instâncias superiores. "A sentença, ao nosso ver, representa um grave equívoco jurídico e já está sendo objeto de recurso, com absoluta confiança de que será reformada pelas instâncias superiores", completaram.

Por fim, a defesa reiterou que Alexandre Corrêa permanece à disposição para prestar esclarecimentos e reforçou a confiança no devido processo legal.

O Estadão entrou em contato com o TJ-SP, que informou que "ambos os processos tramitam sob segredo de justiça, portanto não temos informações disponíveis."

Acusações públicas e processo

O embate entre os dois teve início no começo de 2023, quando Guedes ingressou com uma queixa-crime após ser publicamente acusado por Correa de ter se envolvido com Ana Hickmann enquanto ela ainda era casada. À época, o chef negou qualquer relação amorosa com a apresentadora e afirmou que eram apenas amigos.

Mesmo diante da ação judicial, Alexandre sustentou suas declarações. Ele chegou a afirmar que via indícios claros de que a relação entre Ana e Guedes havia começado ainda durante seu casamento, reafirmando suas suspeitas publicamente.

O namoro entre Ana Hickmann e Edu Guedes foi oficialmente anunciado apenas em março de 2024. Pouco tempo depois, o casal formalizou a união em cerimônia civil, realizada em maio. Já o casamento entre Ana e Alexandre Correa chegou ao fim no final de 2023, após a apresentadora denunciá-lo por violência doméstica. Eles ficaram juntos por 17 anos e têm um filho, Alezinho.

A separação também desencadeou uma disputa na Justiça relacionada à pensão alimentícia do menino. Ana chegou a pedir a prisão do ex-marido por falta de pagamento, enquanto ele alegou passar por dificuldades financeiras.