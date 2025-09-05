DGABC
Sexta-Feira, 5 de Setembro de 2025

Economia Titulo

Galípolo agradece Haddad por apoio à autonomia do BC e alerta sobre restrição de pessoal

05/09/2025 | 13:13
Diário do Grande ABC - Notícias e informações do Grande ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra


O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, agradeceu nesta sexta-feira, 5, ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pela manifestação pública recente em apoio à autonomia do BC. Na quarta-feira, 3, Haddad disse ver com "preocupação" a ação de líderes do Progressistas e outros partidos do Centrão, que tentam aprovar um pedido de urgência na tramitação de um projeto de lei para autorizar o Congresso a destituir o presidente e diretores da autarquia.

Galípolo voltou a defender a autonomia financeira da autarquia e repetiu que há uma clara restrição de pessoal. "Temos dito isso faz algum tempo de o quanto isso é relevante para que possamos operar nas condições que a maior parte dos outros bancos centrais do mundo operam", disse Galípolo.

O presidente do BC afirmou que, devido à falta de pessoal, é necessário realizar remanejamento de pessoas para atuar em forças-tarefas como a atual, que visa a elaboração e aplicação de medidas para aumentar a segurança do Sistema Financeiro Nacional (SFN).

Segundo Galípolo, essa condição impede que o BC faça simultaneamente as entregas que gostaria em inovação, por exemplo. "É um trade-off clássico estudado por diversos cientistas políticos, mas no sistema financeiro, a prioridade da segurança é sempre elevadíssima e, em alguns momentos começamos a ter, ainda que não tenha afetado nenhum cidadão, ainda que não tenha afetado nenhum cliente, mas a higidez do sistema é uma coisa que não tem margem para qualquer tipo de espaço", disse.


